Covid-19

O México recebeu hoje 870 mil vacinas contra a covid-19 do laboratório britânico AstraZeneca e Universidade de Oxford, produzidas na Índia, permitindo ao país reativar o plano de vacinação, parado há semanas.

"Chegaram 870 mil vacinas AstraZeneca produzidas pelo Serum Institute na Índia. Agradecemos especialmente o apoio do Governo da Índia pelas facilidades concedidas para que isso fosse possível. A nossa gratidão", escreveu no Twitter o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros do México, Marcelo Ebrard, ao pé da pista do aeroporto da Cidade do México, quando um avião da companhia dos Emirados Árabes Unidos, Emirates, pousou esta madrugada com o carregamento de vacinas.

Segundo a mesma fonte, o México adquiriu dois milhões de doses de vacinas da AstraZeneca na Índia, sendo este o primeiro descarregamento.