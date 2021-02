Actualidade

O treinador do Paços de Ferreira admitiu hoje ser necessário "fazer mais e melhor" para pontuar frente ao Sporting, reconhecendo que vai defrontar na 19.ª jornada "uma das equipas mais difíceis de contrariar" da I Liga de futebol.

No lançamento do jogo em Alvalade, na segunda-feira, Pepa recusou a existência de uma motivação especial por defrontar o líder e assumiu como desafio maior "tentar anular o Sporting" (após as derrotas no campeonato e na Taça de Portugal, por 2-0 e 3-0), num "jogo de grande complexidade e maior mediatismo".

"Estamos obrigados a fazer mais e melhor, e não se trata de nenhum ajuste de contas. [Para o campeonato] ficou-nos um amargo de boca, porque não fizemos um remate à baliza. No jogo da Taça [de Portugal], sentimos alguma incapacidade física, mas houve muito mérito do Sporting. Cabe-nos agora fazer um grande jogo e sermos iguais a nós próprios", disse Pepa.