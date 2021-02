Covid-19

O presidente da Câmara de Ponte da Barca lançou hoje um "forte apelo" ao Presidente da República para reabrir a fronteira da Madalena, no Lindoso, considerando que a decisão do Governo de mantê-la encerrada "é de cariz político".

"Deixo aqui um forte apelo ao senhor Presidente da República para que olhe para a situação deste posto transfronteiriço. Bem sei que é pedir um esforço adicional de meios humanos, mas nós necessitamos de viver", afirmou Augusto Marinho durante uma ação de remoção do material que o município tinha colocado naquela fronteira, "única porta de entrada" do Alto Minho à província de Ourense, na Galiza, aquando do seu fecho.