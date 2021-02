Myanmar

A Embaixada dos Estados Unidos em Myanmar (antiga Birmânia) relatou hoje "movimentos militares" em Rangum, e alertou para a possibilidade de falhas nas telecomunicações, apelando aos cidadãos norte-americanos no país para que fiquem em casa.

Segundo a agência noticiosa Efe, o alerta sobre a maior cidade de Myanmar é feito numa altura em que se sente uma "crescente repressão" da junta militar contra o movimento de desobediência civil, que hoje prosseguiu as manifestações e greves em grande parte do país para se opor à tomada do poder pelos militares a 01 de Fevereiro.

"Há indicações de movimentos militares em Rangum e a possibilidade de falhas de telecomunicações entre a 01:00 e as 09:00 da manhã", diz a embaixada dos EUA em Myanmar na sua conta da rede social Twitter.