A Casa Municipal de Cultura de Cantanhede vai acolher o novo Museu de Arte e Colecionismo (MAC), após terminada a reabilitação do imóvel, anunciou hoje o município.

Em comunicado, a autarquia, no distrito de Coimbra, refere que a empreitada de reabilitação da Casa Municipal de Cultura "entrou em fase final de execução", surgindo "um novo módulo construtivo implantado na área antes ocupada pelas antigas instalações da Escola Técnico-Profissional (ETPC)".

"Trata-se de uma intervenção de fundo que promove a integração funcional dos dois imóveis através de uma solução arquitetónica e urbanística concebida de acordo com o preconizado no Programa Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) de Cantanhede, visando a criação de condições para a instalação do MAC, que será constituído por um valioso acervo doado ao município por Cândido Ferreira, médico e escritor natural de Febres", lê-se na nota.