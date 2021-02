Covid-19

A Itália registou 221 mortes associadas à covid-19 nas últimas 24 horas e 11.068 novos contágios, indicou hoje o Ministério da Saúde, numa altura em que surgiu uma polémica sobre a reabertura das pistas de esqui.

As novas infeções, em linha com as das últimas semanas, em que a curva de casos entrou numa fase de estagnação, elevam o balanço total de casos positivos registados desde o início da pandemia, há um ano, para 2.721.879.

O número de vítimas mortais divulgado hoje é o mais baixo desde as 208 registadas no passado dia 01 de novembro, mas muitas vezes o balanço divulgado nos fins de semana está incompleto e surgem novos dados nos dias seguintes. O total de mortos no país é de 93.577.