(NOVO TÍTULO) Redação, 14 fev 2021 (Lusa) - A União dos Advogados de Língua Portuguesa (UALP) considerou hoje que o despojo da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau do edifício-sede é um "grave atentado" e repudiou "o ataque ao Estado de Direito".

Numa nota enviada às redações, a UALP critica a decisão da Presidência guineense de ordenar à Ordem para que abandonasse o edifício, situado a escassos metros do Palácio da República e alegando questões de segurança, e observou que esta contribui para a "desacreditação do estado de direito".

"A UALP repudia o ataque ao Estado de Direito, ao regular funcionamento da Ordem dos Advogados e à liberdade do exercício da advocacia por parte dos advogados guineenses", pedindo às autoridades do pais que cumpram "escrupulosamente as leis".