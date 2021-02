Covid-19

Angola registou, nas últimas 24 horas, 37 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, bem como um óbito associados à covid-19 e mais cinco pacientes recuperados, informaram as autoridades sanitárias locais.

Segundo o último boletim epidemiológico, foram notificados 25 casos em Luanda, seis em Benguela, quatro no Namibe, um em Malanje e um no Uíje, com idades entre os 3 e os 64 anos, sendo 28 do sexo masculino e nove feminino.

No mesmo período houve uma morte na província da Huíla (um angolano de 58 anos) e cinco pessoas recuperaram da doença.