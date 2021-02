Covid-19

Um estudo divulgado pelo Governo britânico indica que a nova variante do novo coronavírus, agora predominante no país, pode ser até 70% mais mortal que as anteriores.

O novo relatório, que se baseia na análise de cerca de 12 estudos, revela que a chamada variante 'Kent', nome do condado onde foi inicialmente identificada, é provavelmente 30% a 70% mais mortal do que outras variantes.

Estes estudos compararam a hospitalização e as taxas de mortalidade entre as pessoas infetadas com a nova variante e com outras.