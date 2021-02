Actualidade

Milhares de haitianos manifestaram-se hoje nas ruas de Porto Príncipe para exigir a renúncia do Presidente, Jovenel Moise, uma semana após eclodir uma crise institucional entre o Governo, oposição e juízes.

Vários grupos de manifestantes, oriundos de diferentes partes da capital do Haiti, juntaram-se no Aeroporto Carrefour, local que nos últimos anos se tornou num dos principais centros de mobilizações antigovernamentais, avança a agência de notícias Efe.

No local, os manifestantes gritavam palavras de ordem contra Jovenel Moise, iniciando uma marcha entre pneus em chamas, enquanto a as autoridades policiais se organizavam em veículos blindados em vários pontos do percurso.