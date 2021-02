Covid-19

A Misericórdia de Serpa (distrito de Beja) anunciou hoje que o serviço de Urgência do Hospital de São Paulo (HSP), naquela cidade, reabre na segunda-feira, após o surto de covid-19 na unidade hospitalar ter sido "controlado".

"O surto está plenamente controlado [...], reabriremos o Serviço de Urgência Avançado do HSP, a partir das 08:00 de segunda-feira, assegurando o serviço 24 horas", explicou a Santa Casa da Misericórdia de Serpa, num comunicado enviado à agência Lusa.

Na nota, da responsabilidade do provedor, António Sargento, e da mesa administrativa da Santa Casa, em articulação com o conselho de administração do hospital, é também referido que a urgência reabre com a "implementação de circuitos e medidas tendo em conta as orientações das entidades competentes, nomeadamente do controlo de infeção".