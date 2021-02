Covid-19

O Brasil registou nas últimas 24 horas mais 713 mortes e 24.759 novos casos de covid-19, elevando o número total de óbitos pela doença para 239.245, e alcançando quase 10 milhões de infetados.

Segundo o Ministério da Saúde, o país registou 24.759 novos casos nas últimas 24 horas, o que eleva o número acumulado de infeções para 9.834.513.

Foi a primeira vez em quase uma semana que o número de mortes diárias no Brasil ficou abaixo de 1.000, mas, de acordo com as próprias autoridades, a queda pode dever-se ao facto de, nos fins de semana, o número de funcionários que trabalham na contagem de dados ser reduzido.