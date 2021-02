Actualidade

O produto interno bruto (PIB) do Japão caiu 4,8% em 2020 ressentido pela pandemia de covid-19, a maior contração desde 2009.

Relativamente ao último trimestre de 2020, a economia japonesa cresceu 3% em relação ao trimestre anterior.

Comparando o PIB do quarto trimestre do ano com o do mesmo período em 2019, a atividade contraiu 1,2%, enquanto que no terceiro trimestre a desaceleração homóloga foi de 5,8%.