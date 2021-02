Actualidade

A Google e o Facebook estarão "muito próximos" de concluir acordos com os órgãos de comunicação australianos, de forma a compensá-los pela utilização dos seus conteúdos, anunciou hoje um responsável do Governo.

O secretário do Tesouro da Austrália, Josh Frydenberg, disse ao canal público ABC que houve "grandes progressos" nas discussões com o responsável do Facebook, Mark Zuckerberg, e com o diretor-geral da Google, Sundar Pichai, durante o fim de semana.

"Creio que estamos muito próximos de acordos comerciais muito importantes", afirmou o governante, acrescentando que estes iriam "transformar a paisagem mediática australiana".