Myanmar

Manifestantes pró-democracia tomaram hoje novamente as ruas em Myanmar, apesar da intensificação da repressão pela junta militar, que no dia anterior disparou contra os manifestantes, enviou tropas para várias cidades e fechou a Internet.

Várias centenas de engenheiros e estudantes estavam reunidos no norte de Rangum, a capital económica. Não muito longe, perto do quartel-general do banco central, manifestaram-se no meio de veículos do exército, levando cartazes dizendo: "Apoiamos os apelos à desobediência civil" e "juntem-se ao movimento".

Outros faziam a saudação com três dedos, como gesto de resistência.