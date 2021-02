Covid-19

As autoridades de saúde já identificaram as 11 pessoas que tiveram contacto com um paciente positivo que entrou irregularmente na fronteira terrestre e que testou positivo à covid-19, segundo um dos coordenadores da Sala de Situação.

Aurélio Guterres, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, e coordenador do Destacamento de Reação Rápida da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), explicou que os 11 contactos do paciente positivo foram já detetados e estão em quarentena em Batugadé, junto à costa norte da ilha.

"Foram identificados e foram levados para quarentena. Alguns testes já foram feitos, negativos para já, e outros ainda estão à espera de que se conheçam os resultados", explicou.