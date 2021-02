Covid-19

A África do Sul reabriu hoje 20 postos de fronteira terrestres após um encerramento de cerca de dois meses para conter a pandemia de covid-19, que já infetou cerca de 1,5 milhões de pessoas no país.

Na fronteira com o Zimbabué, em Beitbridge, a mais movimentada entre os dois países, a reabertura daquele posto fronteiriço está a ser marcada por longas filas de espera e constrangimentos de entrada na África do Sul, transmitiu em direto do local o canal de televisão sul-africano ENCA.

Uma delegação de altos funcionários do Governo sul-africano testemunhou também no local a travessia ilegal junto à ponte entre os dois países durante a reabertura daquele posto fronteiriço na manhã de hoje, referiu a mesma fonte.