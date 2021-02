Actualidade

A Standard & Poor's (S&P) baixou o rating da Etiópia devido à intenção de pedir um alívio da dívida aos credores privados, colocando também o país em Observação Negativa de Crédito, o que torna provável uma nova descida.

"Baixámos o nível da Etiópia de B pra B- e, ao mesmo tempo, estamos a atribuir uma Observação de Crédito com implicações negativas, indicando que poderemos baixar o rating no seguimento da resolução do processo do Enquadramento Comum para o Tratamento da Dívida para além da Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) do G20", lê-se na nota que acompanha a decisão.

Em causa está o anúncio da Etiópia de que planeia pedir um alívio da dívida aos credores privados, o que implica, na opinião das agências de notação financeira, uma alteração ao contrato inicial sobre a dívida e, por isso, uma colocação automática do país em Incumprimento Financeiro, ou 'default'.