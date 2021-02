Covid-19

Os CTT garantiram hoje cumprir "escrupulosamente" as orientações da Direção-Geral de Saúde para proteção dos seus trabalhadores contra a pandemia, repudiando as denúncias "falsas e alarmistas" feitas no sábado pelo grupo parlamentar do PCP.

"Os CTT - Correios de Portugal repudiam estas afirmações falsas e alarmistas, motivadas pelas questões ideológicas que o próprio comunicado veicula e que visam criar desconfiança face à empresa e aos seus trabalhadores", refere a empresa em comunicado.

Salientando estarem "conscientes do papel crítico que desempenham na manutenção de cadeias de comunicação e logística vitais para a economia e a sociedade portuguesa, papel reforçado no atual contexto", os CTT garantem que "continuam a cumprir escrupulosamente, como sempre fizeram, as recomendações das autoridades competentes e têm colocado sempre em primeiro lugar a segurança dos seus trabalhadores".