Actualidade

A África do Sul vai destacar uma força especial para a fronteira com Moçambique para travar o "enorme problema" da imigração ilegal oriunda do país lusófono, anunciou hoje o ministro do Interior sul-africano, Aaron Motsoaledi.

"Não é só por causa da covid-19 que as entradas ilegais estão a acontecer aqui, e talvez a situação seja muito mais grave nesta altura, mas é algo que temos vindo a observar já há algum tempo e será resolvido com o destacamento dos novos guardas de fronteira a tempo inteiro", declarou à imprensa o governante.

O ministro referiu que as travessias ilegais naquele ponto do território sul-africano "têm vindo a acontecer muito antes da covid-19, porque são pessoas que não têm os requisitos para permanecer legalmente no país".