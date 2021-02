Actualidade

O Alto Representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, manifestou-se hoje pronto para "continuar a colaborar" com o Kosovo, após as eleições legislativas que deram a vitória ao movimento de esquerda nacionalista Vetevendosje.

"A União Europeia irá continuar a colaborar com as autoridades, com o objetivo de apoiar o Kosovo a atingir progressos tangíveis no seu caminho europeu", lê-se num comunicado publicado hoje de manhã pelo chefe da diplomacia europeia e pelo comissário para a Vizinhança e Alargamento, Oliver Varhelyi.

Para tal, os dois responsáveis referem que o país terá de "continuar a progredir nas reformas, através do acordo de Estabilização e de Associação e da Agenda Europeia de Reformas", devendo também mostrar avanços na "cooperação regional", com particular destaque para a normalização das relações entre Pristina e Belgrado.