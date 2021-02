Actualidade

A Cofina exerceu o direito de preferência e vai comprar 16,7% da distribuidora Vasp à Impresa por 1,050 milhões de euros, ficando com 50%, com o remanescente dividido entre a Global Media e Páginas Civilizadas.

Em 04 de janeiro, a Impresa tinha anunciado a celebração de contratos-promessa com a Páginas Civilizadas, empresa do Grupo Bel, do empresário Marco Galinha, que é acionista da Global Media, para a venda das suas posições acionistas na Vasp Distribuidora de Publicações e na agência de notícias Lusa.

O contrato-promessa de compra e venda, celebrado em 31 de dezembro, previa a venda de 222.000 ações, cada uma com o valor nominal de 3,50 euros, representativas de 33,33% do capital social da Vasp - Distribuidora de Publicações, pelo preço de 2,1 milhões de euros.