UE/Presidência

O Conselho da União Europeia (UE) adotou hoje medidas que permitem apoiar a recuperação económica da crise causada pela pandemia da covid-19 através dos mercados de capitais e facilitando o acesso das empresas a financiamento.

O Conselho da UE, que este semestre é presidido por Portugal, adotou, segundo um comunicado, "alterações específicas à Diretiva Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF) II e ao Regulamento Prospeto, a fim de apoiar a recuperação económica da crise provocada pela covid-19".

As medidas, juntamente com as adaptações do regime de titularização da UE, fazem parte do pacote de recuperação dos mercados de capitais acordado entre o Conselho e o Parlamento Europeu no final do ano passado.