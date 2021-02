Actualidade

Um grande incêndio desencadeado pela explosão de um camião-cisterna na província de Herat, no oeste do Afeganistão, numa das mais importantes passagens fronteiriças com o Irão, foi hoje controlado, indicaram autoridades afegãs.

O incêndio, que foi controlado após três dias de esforços de bombeiros dos dois países, causou pelo menos 20 feridos e terá destruído entre 100 e 200 camiões-cisterna das várias centenas alinhadas no sábado na passagem fronteiriça de Islam Qala, transportando gás natural e combustível.

Do lado afegão, o fogo espalhou-se rapidamente para as instalações alfandegárias Dogharoon no lado iraniano da fronteira.