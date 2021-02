Catalunha

Os independentistas da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) anunciaram hoje em Barcelona que vão iniciar "imediatamente" negociações com todos os partidos separatistas com vista à formação do novo Governo na Catalunha.

A ERC, que ficou em segundo lugar no domingo nas eleições para o parlamento regional, mas que é o mais votado entre os partidos independentistas, que em conjunto mantêm a maioria no parlamento regional, excluiu qualquer possibilidade de acordo com o Partido dos Socialistas da Catalunha (PSC-PSOE) que ficou em primeiro lugar, porque não "partilha objetivos" com esta formação política.

Numa conferência de imprensa esta manhã, depois da reunião da direção da ERC, a porta-voz do partido, Marta Vilalta, valorizou de uma forma muito positiva o facto de "o independentismo ter voltado a ganhar as eleições" e ter superado "o objetivo histórico" de ultrapassar 50% dos votos expressos na Catalunha.