Covid-19

Portugal voltou a descer em números de casos de contágio pelo novo coronavírus por milhão de habitantes nos últimos sete dias, encontrando-se no vigésimo lugar na lista dos países em pior situação, segundo o site ourworldindata.

Com uma média diária de 164,5 casos por milhão de habitantes nos últimos sete dias, Portugal está pouco acima do Reino Unido (161,5) numa lista em que o primeiro país de dimensão é a Estónia, com uma média de 502,8 casos.

Na passada segunda-feira, o país surgia em sétimo lugar na lista (descontando os pequenos países com menos de um milhão de habitantes).