Covid-19

O Alto Comissariado para a Covid-19 na Guiné-Bissau afirmou hoje que estão a circular no país as variante inglesa e sul-africana do novo coronavírus.

"As variantes de Inglaterra e em menos proporção da África do Sul estão a circular na Guiné-Bissau. São variantes mais contagiosas e causam doenças mais graves", afirmou Magda Robalo, alta comissária para a covid-19, no balanço semanal sobre a pandemia provocada pelo novo coronavírus.

A confirmação foi feita através do estudo de sequenciação do genoma do vírus SARS-Cov-2, elaborado pelo laboratório do Instituo Piaget.