Actualidade

O Benfica vai apresentar uma "exposição detalhada" ao Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) sobre "todos os lances que envolvem jogos" dos 'encarnados' "e de outros", revelou hoje fonte do clube lisboeta à Lusa.

Já hoje, através da 'newsletter', o clube da Luz tinha deixado algumas questões relativamente a lances que ocorreram no encontro de domingo, com o Moreirense (1-1), para a I Liga, nomeadamente duas grandes penalidades, que, segundo o emblema lisboeta, ficaram por assinalar sobre Weigl e Vertonghen no segundo tempo.

"Por que razão, tendo sido assinalado um penálti sobre o jogador Weigl - uma decisão consonante entre árbitro e assistente -, decidiu o VAR [videoárbitro] intervir, apesar de não ter havido um erro factual, objetivo e evidente, tal como justifica o protocolo", começou por interrogar o Benfica.