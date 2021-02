Covid-19

O hospital de campanha de Lisboa recebeu, desde 23 de janeiro e até domingo, 118 doentes infetados pela covid-19 e regista hoje 18 internados, disse o coordenador António Diniz, assegurando a abertura de um novo pavilhão com 150 camas.

"A ideia não é juntar um novo pavilhão, é substituir o pavilhão onde estamos pelo novo pavilhão, que tem maior capacidade e pode receber inclusive um leque mais alargado de pessoas, com critérios de admissão mais alargados do que aqueles que temos agora", afirmou o coordenador da Estrutura Hospitalar de Contingência de Lisboa, António Diniz.

Instalado no Estádio Universitário de Lisboa, o novo pavilhão do hospital de campanha, com capacidade de 150 camas, "irá provavelmente ser aberto até ao final da próxima semana", apontou António Diniz, explicando que a abertura podia ter sido acelerada caso houvesse pressão que justificasse.