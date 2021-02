Actualidade

Professores do ensino superior olham com "preocupação" para o relatório do Tribunal de Contas, que revelou a atribuição irregular de 1,25 milhões a gestores das instituições, lembrando que há docentes há mais de uma década sem aumentos.

"Vemos a avaliação do Tribunal de Contas (TdC) aos suplementos remuneratórios como positiva, porque é importante haver transparência, mas os resultados do relatório geram muita preocupação", defendeu Mariana Gaio Alves, presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESup), em declarações à Lusa.

O relatório do TdC divulgado na passada sexta-feira revelou a atribuição de mais de 1,25 milhões de euros a gestores de Instituições de Ensino Superior (IES).