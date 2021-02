Covid-19

O Reino Unido registou menos de 10 mil novos casos de infeção com covid-19 num único dia pela primeira vez desde outubro do ano passado, de acordo com dados de hoje do Governo britânico.

Nas últimas 24 horas foram contabilizados 9.765 novos infetados e 230 mortes, embora estes valores baixos possam estar relacionados com o fim de semana, quando há um atraso no respetivo processamento administrativo.

Estes valores comparam-se com os 10.972 e as 258 mortes notificados no domingo, embora a média dos últimos sete dias seja de 12.580 casos e de 657 mortes.