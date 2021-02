Covid-19

A grande maioria das empresas (85%) considera que os apoios à economia estão "aquém ou muito aquém" do necessário e 60% não se candidataram às medidas, mostra um inquérito apresentado hoje pela CIP - Confederação Empresarial de Portugal (CIP).

O inquérito realizado entre os dias 04 e 12 de fevereiro, no âmbito do "Projeto Sinais Vitais", desenvolvido pela CIP em parceria com o Marketing FutureCast Lab do ISCTE, abrangeu 519 empresas, a maioria das quais micro e pequenas empresas.

No início de fevereiro, já em pleno novo confinamento, 85% das empresas responderam que os programas de apoio adotados pelo Governo estão "aquém ou muito aquém" do necessário e 60% dos empresários disseram que, nos últimos três meses, não se candidataram às medidas disponíveis para responder à pandemia.