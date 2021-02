Covid-19

A Itália contabilizou 258 óbitos associados à covid-19 e 7.351 novos contágios nas últimas 24 horas, foi hoje divulgado, numa altura em que surgem apelos de peritos para um novo confinamento total no país devido à denominada variante inglesa.

O número total de mortes registadas no território italiano desde o início da crise pandémica, em 21 de fevereiro, situa-se agora nos 93.835, de acordo com o boletim informativo do Ministério da Saúde italiano.

Com a contabilização dos novos contágios, Itália totaliza, até à data, 2.729.223 casos de pessoas que ficaram infetadas pelo novo coronavírus.