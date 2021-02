Covid-19

A associação Plateia - Profissionais de Artes Cénicas criticou os apoios do Governo para o setor da Cultura, cuja regulamentação foi hoje publicada em Diário da República, defendendo que estes "não são suficientes e contemplam critérios de exclusão injustos".

"Como é do conhecimento geral, quem trabalha no setor cultural tem sofrido de forma devastadora as consequências da pandemia. Os apoios que vão surgindo não têm dado conta da emergência destas vidas, não são suficientes e contemplam critérios de exclusão injustos", refere a Plateia, num comunicado divulgado hoje ao final da tarde.

A regulamentação das medidas de apoio ao setor da Cultura no âmbito da crise provocada pelas restrições decretadas devido à pandemia da covid-19, anunciadas em 14 de janeiro pela ministra Graça Fonseca, foi hoje publicada em Diário da República.