O número de trabalhadores da administração pública atingiu 718.823 em dezembro, um aumento de 19.792 face ao período homólogo, devido sobretudo ao crescimento do emprego nos hospitais e nas escolas, segundo as estatísticas oficiais divulgadas hoje.

"A 31 de dezembro de 2020, o emprego no setor das administrações públicas situou-se em 718.823 postos de trabalho, assinalando um aumento de 19.792 postos de trabalho, face a 31 de dezembro de 2019", lê-se na síntese estatística trimestral da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).

O emprego público aumentou assim 2,8% em 2020, em termos homólogos, com destaque para as Entidades Públicas Empresariais (EPE) do Serviço Nacional de Saúde (SNS), que registaram mais 7.114 trabalhadores, bem como para os estabelecimentos de educação do ensino básico e secundário, que tiveram um aumento de 6.313 postos de trabalho.