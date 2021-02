Covid-19

O regresso do ensino a distância fez aumentar as audiências das emissões em direto na RTP Memória das aulas do #EstudoEmCasa, mas os números estão aquém dos registados no ano letivo passado.

Na semana passada, as aulas de apoio através da televisão para o ensino básico foram vistas por 8.300 alunos, dos 4 aos 14 anos, em direto na RTP Memória, que registou 3,4% de 'share' [quota de mercado] junto desse grupo.

Segundo os dados da GfK disponibilizados à Lusa pela RTP, o regresso às aulas e ao ensino a distância, devido ao agravamento da pandemia de covid-19, fez multiplicar por sete a quota de mercado, entre o 'target' 04-14 anos, que passou de 0,5% na última semana das férias antecipadas para 3,4%.