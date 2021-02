Actualidade

A Crown Resorts, um dos maiores grupos de casinos da Austrália, anunciou hoje que lhe foi negada uma licença pelas autoridades para abrir um enorme casino em Sydney devido a alegadas ligações ao crime organizado.

A operadora de jogo disse ter sido informada da recusa pela Independent Alcohol and Gaming Authority of New South Wales, o estado sudeste australiano de Sydney.

A autoridade agiu com base nas recomendações de um inquérito público que concluiu na semana passada que a Crown Resorts tinha "facilitado" operações de branqueamento de dinheiro ligadas às Tríades chinesas e outros grupos do crime organizado.