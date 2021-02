UE/Presidência

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) português para aceder às verbas comunitárias pós-crise da covid-19 prevê que 47% das verbas tenham como fim a sustentabilidade ambiental, enquanto 38% visam a transformação digital, acima dos requisitos de Bruxelas.

Depois de um rascunho apresentado à Comissão Europeia em outubro passado e de um processo de conversações com Bruxelas, o Governo português coloca hoje a versão preliminar e resumida do PRR em consulta pública, no qual garante ter um documento "alinhado com os pilares relevantes da política" da União Europeia (UE).

Um desses pilares é o da transição 'verde', área sobre a qual "o PRR português cumpre o limiar de 37% do seu investimento global com afetação a objetivos de transição climática, atingindo os 47%", destaca o executivo no documento, numa alusão à meta estabelecida pela Comissão Europeia.