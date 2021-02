Actualidade

Um sismo de magnitude de 6,2 abalou hoje o arquipélago de Vanuatu, no Pacífico Sul, sem relatórios de baixas ou danos materiais.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que monitoriza a atividade sísmica global, localizou o sismo a uma profundidade de 10 quilómetros abaixo do fundo do mar e mais de 90 quilómetros a oeste da cidade de Port Vila, a capital do país.

Ainda não foi emitido qualquer aviso de tsunami.