Actualidade

A embaixadora da União Europeia (UE) em Angola defendeu hoje que a parceria com o país africano, que inclui o diálogo sobre direitos humanos, continua sólida, assumindo, no entanto, "preocupação" com os acontecimentos em Cafunfo.

Jeannette Seppen, que chegou a Angola em setembro do ano passado, substituindo no cargo Tomas Ulicny, pediu, na semana passada, um encontro com o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, a propósito dos incidentes na província da Lunda Norte.