Actualidade

O Produto Interno Bruto (PIB) moçambicano regrediu 1,28% em 2020, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE) no seu novo boletim de Contas Nacionais, refletindo o impacto da pandemia de covid-19.

"O Produto Interno Bruto a preços de mercado apresentou uma variação de -2.37% no quarto trimestre de 2020 comparado ao mesmo período do ano anterior e, em termos acumulados, dos quatro trimestres de 2020, situou-se em -1.28%", lê-se no documento.

Só o primeiro trimestre de 2020 registou crescimento relativamente ao mesmo período do ano anterior, uma subida de 1,68%.