Moçambique/Dívidas

A organização moçambicana Fórum para a Monitoria do Orçamento (FMO) considerou hoje "extremamente preocupante" a falta de julgamento no processo principal sobre as dívidas ocultas, dois anos após as primeiras detenções no caso, em 14 de fevereiro de 2019.

"Encaramos o arrastamento do processo das dívidas ocultas como extremamente preocupante. É incompreensível que passados dois anos ninguém tenha sido julgado, apesar de termos arguidos preventivamente detidos", disse à Lusa o coordenador do FMO, Adriano Nuvunga.

Adriano Nuvunga qualificou como "falacioso" o argumento da "complexidade" do processo para justificar a demora no julgamento do caso, assinalando que "foi produzida prova bastante".