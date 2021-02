UE/Presidência

O Governo vai divulgar, "daqui a duas semanas", o impacto macroeconómico do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), relativo às verbas europeias pós-crise, para o tornar "coerente" com o Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC), foi hoje anunciado.

"Ainda não terminámos aquilo que vamos ter de apresentar, que é o impacto macroeconómico [do PRR] (...). Temos de concluir esse exercício com o Ministério das Finanças que está a fazer esse exercício, porque temos de o tornar combatível e coerente com o exercício do PEC, que temos de concluir agora em abril", explicou o ministro do Planeamento, Nelson de Souza, à agência Lusa e a outros órgãos de comunicação social.

O ministro do Planeamento disse que estava a tentar ser feita a compatibilização "dos dois exercícios".