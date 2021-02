Actualidade

O grupo Saur concluiu a compra da Aquapor, gestora de concessões de água, por um valor não revelado, e vai receber 1.300 trabalhadores e adicionar uma receita de 120 milhões de euros, foi hoje anunciado.

"O grupo Saur anuncia a conclusão da aquisição da Aquapor, empresa líder na gestão de concessões municipais de água em Portugal. Como parte da sua estratégia de internacionalização, a Saur vai acolher 1.300 profissionais do setor e adicionar uma receita de 120 milhões de euros, alcançando desta maneira um marco importante no objetivo de se tornar um 'player' líder no setor da água, comprometido com a sustentabilidade e dedicado à transição ecológica", indicou, em comunicado, o grupo que presta serviços hídricos.

Com a conclusão do negócio, a Saur aumenta a participação da sua área internacional para 30% do EBITDA (resultados antes de juros, amortizações e depreciações).