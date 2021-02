Covid-19

O regresso das aulas presenciais deve ser uma prioridade no Brasil em 2021, para evitar que "uma geração inteira abandone as escolas para sempre", disse Ítalo Dutra, dirigente do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) no país.

"Essencialmente corremos o risco de perder uma geração inteira de adolescentes e crianças que efetivamente podem abandonar a escola neste contexto [de pandemia]. Por isto, temos trabalhado fortemente para uma discussão sobre uma reabertura segura das escolas", defendeu Dutra em entrevista à Lusa.

Desde janeiro, escolas públicas e privadas em diversos estados do Brasil iniciaram gradualmente uma retoma do ensino presencial, interrompido no primeiro semestre do ano passado devido à pandemia de covid-19, que já deixou cerca de 240 mil mortes e pelo menos 9,8 milhões de infetados no país.