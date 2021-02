UE/Presidência

O Governo assume, no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para aceder a verbas comunitárias pós-crise, o objetivo de Portugal dedicar 2% do Produto Interno Bruto (PIB) ao investimento em inovação até 2025, criando também 15 mil empregos qualificados.

"Com as reformas e os investimentos que serão realizados pretende-se obter importantes resultados como [...] criar 15 mil novos postos de trabalho qualificado com as agendas mobilizadoras, em associação com o aumento da despesa - pública e privada - em I&D para pelo menos 2% do PIB até 2025", lê-se no PRR, hoje colocado em consulta pública.

Estipulando a aposta na investigação e desenvolvimento (I&D) como uma prioridade, o executivo justifica que o objetivo é aumentar o peso da indústria transformadora na estrutura económica nacional e, assim, "mitigar alguns dos constrangimentos que ainda persistem".