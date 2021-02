UE/Presidência

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) de Portugal para aceder às verbas comunitárias pós-crise prevê a mobilização de pelo menos 130 milhões de euros para a cibersegurança, pretendendo o Governo assegurar a proteção de infraestruturas críticas.

"Face ao incremento do recurso aos meios digitais nos serviços públicos, no tecido empresarial e na sociedade em geral, o qual foi significativamente acelerado pela pandemia de covid-19, torna-se necessário robustecer o quadro nacional de cibersegurança e robustecer a segurança dos dados, aprofundando, de forma estruturada e integrada, a capacitação no domínio da cibersegurança e da utilização segura dos dados", refere o PRR, hoje colocado em consulta pública.

Previsto no documento está, assim, um investimento de 83 milhões de euros em "infraestruturas críticas digitais eficientes, seguras e partilhadas", verbas que, segundo o Governo, se destinam desde logo aos "sistemas de informação e processos associados à gestão e controlo de fronteiras, cooperação policial e judiciária e asilo, permitindo reduzir a carga burocrática dos serviços do SEF [Serviço de Estrangeiros e Fronteiras]".