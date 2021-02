Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reconduziu hoje, por proposta do Governo, os almirantes Silva Ribeiro como chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) e Mendes Calado como chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA).

Estas reconduções foram divulgadas através de uma nota no portal da Presidência da República na Internet.

"O Presidente da Republica aceitou a proposta do Governo e reconduziu hoje o almirante António Silva Ribeiro e o almirante António Mendes Calado, respetivamente como chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) e como chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA)", lê-se na nota.