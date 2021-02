Actualidade

O Comando Distrital de Setúbal da PSP instaurou um processo disciplinar à intervenção policial junto de um grupo de indivíduos a consumir bebidas alcoólicas na via pública, em infração às restrições impostas pelo estado de emergência, no Barreiro.

Segundo um comunicado hoje divulgado, após o visionamento de um registo parcial de imagens sobre a intervenção policial, "por subsistirem dúvidas quanto à conformidade dos procedimentos do uso da força executados, relativamente às regras em vigor na PSP, foi instaurado inquérito disciplinar".

De acordo com a PSP, o incidente ocorreu na segunda-feira, cerca das 17:40, depois de ter sido alertada para a presença de um grupo de indivíduos em ajuntamento e a consumir bebidas alcoólicas na via pública, em infração às restrições impostas pelo estado de emergência, na rua Capitão Aviador Francisco Fernandes Carvalho, na cidade do Barreiro, no distrito de Setúbal.