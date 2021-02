Actualidade

O Lyon, pentacampeão europeu e clube no qual alinha a portuguesa Jéssica Silva, vai defrontar as dinamarquesas do Brondby nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol feminino, ditou o sorteio realizado hoje.

As italianas da Fiorentina, que contam com a portuguesa Cláudia Neto no plantel, vão discutir a passagem aos 'quartos' da competição com as inglesas do Manchester City.

O Wolfsburgo, finalista vencido da última edição, defronta nos oitavos de final as norueguesas do LSK Kyinner.